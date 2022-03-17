Оскароносний Гав'єр Бардем вийшов на мітинг біля російського посольства, щоб підтримати Україну

Оскароносний Гав'єр Бардем вийшов на мітинг біля російського посольства, щоб підтримати Україну

53-річний іспанський актор, чоловік акторки Пенелопи Крус та батько двох дітей – вийшов не мітинг біля російського посольства у Мадриді.

Володар премії "Оскар" Гав'єр Бардем серед знаменитостей, які підтримують Україну та засуджують російську агресію проти нашої країни.

Гав'єр прийшов на мітинг та висловив свою позицію. Відео опублікували на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України у твітері.

"Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій Російської Федерації проти України", — сказав Гав'єр.

Іспанський актер Хав'єр Бардем, володар премії Оскар та десятків інших нагород, протестує перед посольством Росії в Мадриді: «Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій Російської Федерації проти України». pic.twitter.com/3fjHwbIPpe — Ministry of Culture and Information Policy (@MKIPUkraine) March 17, 2022

А голлівудський актор, культурист та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до росіян. Він розповів, що насправді відбувається в Україні і як влада Кремля бреше своєму народу, сіє пропаганду та вбиває безневинних людей.

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