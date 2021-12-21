Особлива підвіска: незвичайна прикраса Керрі Бредшоу із нового "Сексу і міста"

Сара Джессіка Паркер запроваджує нову моду — тепер головною прикрасою Керрі Бредшоу стала підвіска зі штатом Нью-Йорк. Розповідаємо, що нам про неї відомо.

Головна героїня серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу була письменницею, із пристрастю до моди та взуття. Саме стиль героїні формував у глядача уявлення про неї та показував, що вона зовсім незвичайна та особлива жінка.

Однією з оригінальних речей, які носила Керрі, була іменна підвіска на золотому ланцюжку. В останніх серіях оригінального серіалу Керрі, яка носила цю прикрасу протягом шести сезонів, губить її в Парижі. Але все ж, попри це, намисто з ім'ям стало дуже популярним і було символом "Сексу і міста". До речі, воно продається на сайті художниці з костюмів Патриції Філд і досі. Вартість прикраси 140 доларів.

Підвіска з ім'ям Керрі

Над продовженням, яке отримало назву "І просто так..." вже працювали нові стилісти Моллі Роджерс та Денні Сантьяго. Можливо, вони вирішили повторити успіх іменної підвіски, і привнести до цього шоу свою родзинку, яка б підкреслювала характер головного персонажа. Такою прикрасою стала золота підвіска із зображенням штату Нью-Йорк, адже, як ми знаємо, головна героїня любила це місто і не уявляла життя більше ніде. Також шанувальники серіалу знають, що місто було важливим п'ятим головним персонажем у серіалі "Секс і місто", тому, можливо, прикраса героїні стала даниною поваги і пасхалкою до канонічного проєкту.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Прикраса створена брендом Helen Ficalora, а її вартість 375 доларів. З'являється Сара Джессіка Паркер у ній практично у кожній серії нового серіалу.

Підвіска зі штатом Нью-Йорк

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