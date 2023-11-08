Особлива прикраса: Керолайн Кеннеді з'явилася у сережках своєї матері на публіці

Вона продовжує зберігати прикраси матері та іноді надягає на важливі події.

Керолайн Кеннеді — дочка застреленого 1963 року президента США Джона Кеннеді та його дружини Жаклін. Нині їй 65 років, і вона є пані-послом США в Австралії.

На публіці Керолайн, як і інші члени її сім'ї, буває рідко, але коли все ж таки їй доводиться виходити у світ, іноді одягає прикраси своєї матері, які успадкувала. Ймовірно, в колекції жінки, яка є єдиною вивившою дитиною подружжя Кеннеді, зберігаються найулюбленіші прикраси матері.

Минулого місяця Керолайн вирішила вигуляти на публіці сережки-трансформери, які раніше належали Жаклін. Коштовності інкрустовані діамантами, а в центрі їх прикрашають великі смарагди — улюблене каміння колишньої першою леді.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

Прикраси можна носити так як наділа Керолайн або зняти нижню краплеподібну частину.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

Жаклін неодноразово фотографували в цих сережках на публіці і її після смерті вони не потрапили до списку для продажу, який провів аукціонний дім Sotheby's 1996 року.

Жаклін Кеннеді, 1965 рік / Фото: Getty Images

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