Особливий момент для Гарпер: дочка Бекхемів вийшла на футбольне поле за руку з Мессі

Від того часу, як Ліонель Мессі перейшов грати до клубу "Інтер Маямі", сім'я Бекхемів стала ще більше часу проводити на футбольному стадіоні.

Якщо раніше матчі відвідував переважно Девід із синами, то тепер, після того, як клуб "Інтер Маямі", співвласником якого він є, підписав контракт із Мессі, інтерес до футболу різко почала виявляти вся родина.

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Вікторія Бекхем показала, як веселилася з дружиною Мессі на вечірці у Маямі. А також запостила в Instagram кадри, на яких її 12-річну доньку Гарпер зазнімковано з Лео Мессі. І підписала фото:

"Ще одна велика перемога минулої ночі в Маямі! Особливий момент для Гарпер" і відмітила Мессі, додавши кілька знаків, що позначають поцілунки.

Ліонель Мессі та Гарпер Бекхем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нападник "Інтер Маямі" Ліонель Мессі вийшов цього разу на поле з Гарпер Бекхем під час матчу Кубка ліги між "Інтер Маямі" та "Шарлотт" на стадіоні DRV PNK у Форт-Лодердейлі у Флориді. Команда Мессі, як ми зрозуміли з посту Вікторії, здобула перемогу.

Ліонель Мессі та Гарпер Бекхем / Фото: Getty Images

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