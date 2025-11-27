ТСН у соціальних мережах

"Останній вікінг": в український прокат вийшла чорна комедія з Мадсом Міккельсеном у головній ролі

Режисером фільму виступив данський майстер чорних комедій — Андерс Томас Єнсен.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мадс Мікельсен

Мадс Мікельсен / © Associated Press

В український прокат вийшла чорна комедія «Останній вікінг» із Мадсом Міккельсеном у головній ролі. Це фільм від майстра жанру й режисера «Лицарів справедливості» Андерса Томаса Єнсена і компанії Zentropa, що подарувала світу оскароносний хіт «Ще по одній».

Стрічка була представлена на фестивалях у Венеції й Торонто і вона стала фавориткою критиків.

Мадс Міккельсен, Софі Грабол, Ніколай Лі Каас та Андерс Томас Єнсен на Венеційському кінофестивалі / © Associated Press

Мадс Міккельсен, Софі Грабол, Ніколай Лі Каас та Андерс Томас Єнсен на Венеційському кінофестивалі / © Associated Press

За сюжетом Анкер (Ніколай Лі Кос) виходить з в’язниці, де провів 15 років за пограбування банку. Перш ніж потрапити до рук правосуддя, він віддав награбоване своєму брату Манфреду (Мадс Мікельсен). Але доля зіграла з грабіжником злий жарт: за час його відсутності в брата розвинувся дисоціативний розлад, і він забув, де сховок. Герої вирушають у подорож, щоб відшукати загублені гроші.

Нещодавно фільм потрапив до шортлиста премії Європейської кіноакадемії, аналога «Оскара» в Європі.

