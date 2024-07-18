Освіжилася: топмодель Ізабель Гулар ефектно стрибнула у басейн

39-річна бразильська топмодель і колишній "ангел" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже встигла показати багато красивих знімків.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

На нових фото, опублікованих у Instagram, дівчина ефектно стрибає у басейн. Увагу привертає її підкачане спортивне тіло — Ізабель багато часу приділяє заняттям спортом і, швидше за все, дотримується принципів здорового харчування.

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Також вона показала знімки, на яких позує в купальнику в клітинку віші та із пластиковими елементами.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

На Міконосі вона відпочиває у компанії свого бойфренда – 33-річного німецького футболіста Кевіна Траппа. Вони побралися ще в липні 2018 року, але весілля поки що так і не відбулося.

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Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар вийшла у світ у сукні з чорним мереживним боді. Вона відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у рамках Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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