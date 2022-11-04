Отримала по імплантах: на колишню порноакторку з "Холостяка" напали у Львові через російську мову

На учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" - колишню порноакторку Анастасію Распутіну (яка більше відома, як Адель Асанті) напали у центрі Львова через те, що вона розмовляла російською мовою. Про це дівчина розповіла ТСН.ua.

Невідомий чоловік спочатку причепився до Насті посеред вулиці, обізвавши її нецензурним словом. Дівчина відповіла йому російською, що зараз викличе поліцію. Чоловіку не сподобалося, що Анастасія говорила російською мовою. Він знову її обізвав і вдарив ногою по сідницях.

"Я шла по центру, он шел мне на встречу, загородил дорогу и говорит: "Ты куда идешь, сучка?" Я ему говорю: "Мужчина, как вы со мной говорите? Я сейчас вызову полицию". А он говорит мне в ответ: "А-а, так ты русскоязычная тварь" и типа там что-то: "Учи украинский язык". И ударил меня", - розповіла нам Распутіна.

В Instagram Адель опублікувала відео, на якому вона заплакана зізнається, що у неї тепер болить п'ята точка, і вона дуже через це переживає. Адже три місяці тому дівчина зробила глютеопластику – збільшила собі сідниці.

"У меня очень сильно болит левая сторона, там где у меня имплант. Я действительно переживаю, что там может что-то нарушится, потому что удар был сильный. Скажите за что? За то, что я создала свой благотворительный фонд, что я делаю сборы, всегда помогаю ЗСУ? Вот это мне благодарность? Я просто не понимаю почему", - сказала Анастасия на видео.

Читайте також: