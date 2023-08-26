Отримала величезний гонорар: Кім Кеттролл з'явилася в серіалі "І просто так..." у ролі Саманти Джонс

Ймовірно, це було одне з найдорожчих камео в історії серіалів, оскільки кожна фраза акторки коштувала творцям шоу 50 тисяч доларів.

"Секс і місто" без Саманти Джонс, а точніше без акторки Кім Кеттролл, був зовсім дивним та неповноцінним. Тому не дивно, що шанувальники серіалу так довго чекали на її появу і все ж таки дочекалися. Акторка з'явилася наприкінці сезону в короткому епізоді і сказала лише 20 фраз. В ефірі вона пробула 60 секунд.

Але з огляду на те, що з'являтися в серіалі вона не хотіла через старі сварки та образи з його творцями і, зокрема, з Сарою Джессікою Паркер, Кім зажадала за своє камео 1 мільйон доларів. Враховуючи як довго велися переговори про її участь у серіалі, погодилися на такі вимоги шоуранери та продюсери не одразу, але в результаті Кеттролл все ж таки отримала свій космічний гонорар, а шанувальники змогли ще трохи насолодитися її грою та харизмою.

Також, як повідомляє Daily Mail, Кім зажадала, щоб її образ для серіалу створила стилістка та костюмерка Патриція Філд, яка працювала над оригінальним серіалом, але не над його перезапуском. Кеттролл також наполягла на тому, щоб макіяж їй зробила знаменита візажистка Кіра Панченко, а зачіску – Раян Трігстад.

У кадрі вона з'явилася в кораловому платті з драпуванням та у сріблястому пальті. Зап'ястя акторки прикрашали великі срібні браслети-манжети, пальці – каблучки. У руці Кім тримала зелену сумку-клатч від Fendi.

Кім Кеттролл у ролі Саманти Джонс у серіалі "І просто так..." / фото: скриншот з відео HBO

Сцена була знята в березні в Нью-Йорку і зайняла чотири години, після чого Кім, за її словами, "пішла додому і випила велику порцію мартіні". На зніманнях вона так і не зустріла жодної із трьох своїх колишніх колежанок.

Кім Кеттролл у ролі Саманти Джонс у серіалі "І просто так..." / фото: скриншот з відео HBO

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