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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Отрута заради краси: як жінки минулого робили очі більшими за допомогою беладони

В епоху італійського Відродження заможні жінки використовували очні краплі, виготовлені з беладони — отруйної рослини.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Портрет знатної жінки. Автор: Джованні Антоніо Больтраффіо

Портрет знатної жінки. Автор: Джованні Антоніо Больтраффіо / © Getty Images

За словами історикині та авторки акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон, назва рослини в перекладі з італійської означає «прекрасна жінка», але також її називають беладоною звичайною або смертельним пасльоном.

Упродовж історії беладону використовували для виготовлення отрут, косметичних засобів і ліків. Проте в епоху Відродження жінки закапували в очі краплі на основі цієї рослини, щоб розширити зіниці.

Беладонна — отруйна багаторічна трав’яниста рослина, яку у минулому використовували для очних крапель / © Getty Images

Беладонна — отруйна багаторічна трав’яниста рослина, яку у минулому використовували для очних крапель / © Getty Images

Завдяки цьому зіниці ставали більшими, а очі візуально здавалися більшими — саме такий погляд вважався одним з ідеалів краси того часу. Крім того, очі набували особливого блиску, хоча насправді це було наслідком токсичної дії рослини на організм.

Цікаво, що очні краплі з беладоною використовували з цією метою протягом багатьох століть — аж до едвардіанської епохи. У той період особливо цінували жіночі великі, виразні очі з яскравим блиском, які нагадували очі лані.

Звісно, така косметика була небезпечною. Тривале використання крапель могло завдати серйозної шкоди очам, а потрапляння беладони всередину організму могло призвести до смерті.

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