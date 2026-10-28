Отрута заради краси: як жінки минулого робили очі більшими за допомогою беладони

Портрет знатної жінки. Автор: Джованні Антоніо Больтраффіо / © Getty Images

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За словами історикині та авторки акаунту @history_with_amy Емі Боїнгтон, назва рослини в перекладі з італійської означає «прекрасна жінка», але також її називають беладоною звичайною або смертельним пасльоном.

Упродовж історії беладону використовували для виготовлення отрут, косметичних засобів і ліків. Проте в епоху Відродження жінки закапували в очі краплі на основі цієї рослини, щоб розширити зіниці.

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Беладонна — отруйна багаторічна трав’яниста рослина, яку у минулому використовували для очних крапель / © Getty Images

Завдяки цьому зіниці ставали більшими, а очі візуально здавалися більшими — саме такий погляд вважався одним з ідеалів краси того часу. Крім того, очі набували особливого блиску, хоча насправді це було наслідком токсичної дії рослини на організм.

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Цікаво, що очні краплі з беладоною використовували з цією метою протягом багатьох століть — аж до едвардіанської епохи. У той період особливо цінували жіночі великі, виразні очі з яскравим блиском, які нагадували очі лані.

Звісно, така косметика була небезпечною. Тривале використання крапель могло завдати серйозної шкоди очам, а потрапляння беладони всередину організму могло призвести до смерті.

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