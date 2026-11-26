Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

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Ніколь Кідман продемонструвала вражаючу фізичну форму на знімках, які знову з’явилися на сторінці L’Officiel Italia в Instagram. Журнал нагадав про фотосесію акторки для осіннього випуску 2024 року, і один із кадрів особливо привернув увагу шанувальників: на ньому зірка позує спиною до камери, демонструючи рельєфні м’язи рук, плечей і спини.

На чорно-білому знімку Ніколь стоїть у довгій обтислій чорній сукні з відкритою спиною та блискавкою ззаду. Вона підняла руки й зігнула їх у ліктях, ніби демонструючи біцепси.

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Цей кадр є частиною фотосесії під назвою New Territory, для якої Кідман також позувала у шкіряній сукні Balenciaga з відкритою спиною та з годинником Omega. Саме цей образ прикрасив обкладинку вересневого випуску журналу L’Officiel Italia 2024.

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Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/lofficielitalia

Зараз, у 59 років, акторка продовжує з’являтися у модних фотосесіях та на червоних доріжках, демонструючи свою любов до сміливих і незвичайних луків. Так, наприклад, Ніколь Кідман вразила балетним образом на гала-вечорі LACMA 2026.

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