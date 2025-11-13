Оце ноги: Аманда Голден у ніжно-рожевій сукні з високим розрізом відвідала прем’єру фільму

Аманда Голден / © Associated Press

Реклама

На захід, у межах якого також був прохід зеленою килимовою доріжкою (від червоної відмовилися, оскільки зелений — це колір фільму), Аманда одягнула ніжно-рожеву сукню з глибоким декольте і тонкими бретельками від бренду Elio Abou Fayssal.

Аманда Голден / © Associated Press

Однак головною особливістю вбрання був дуже високий розріз на спідниці, який демонстрував ноги Голден у всій красі.

Аманда Голден / © Associated Press

Також вбрання прикрашали складки тканини і довгий шлейф. Гламуру і шику образу додали босоніжки з великим камінням Christian Louboutin.

Реклама

Але також на цьому особливому заході з Амандою з’явилася і її молодша донька Голлі. Дівчина мала чарівний вигляд у зеленій шовковій сукні на тонких бретельках від бренду Tran Hung. Разом з мамою вони обрали рожеве і зелене вбрання, щоб відповідати персонажкам фільму.

Аманда Голден та її донька Голлі / © Associated Press

Минулого року на презентацію першої частини Аманда теж брала з собою доньку, і вони теж були в зеленому і рожевому кольорах.