Оце ноги: топмодель Бехаті Прінслу позувала в самому боді та туфлях на шпильках

Нарешті зірка потішила своїх шанувальників новою фотосесією.

Автор публікації
Юлія Кудринська
37-річна намібійська модель, екс"ангел» Victoria’s Secret і дружина фронтмена гурту Maroon 5 Адама Левіна — Бехаті Прінслу — після народження дітей, яких у пари троє, взяла паузу у своїй кар’єрі, проте після гучного повернення на подіум під час нещодавнього шоу VS, схоже, вона остаточно повернулася в модельний бізнес. У своєму Instagram вона вже поділилася новою стильною чорно-білою фотосесією.

Вона продемонструвала свою струнку фігуру і довгі ноги. Бехаті позувала в коротких топах, у боді, у сорочці, штанах, джинсах і дублянці.

Найяскравішим став образ у чорному боді, шкіряному корсеті і туфлях на високих підборах. Волосся моделі було зібране у високий тугий хвіст і заплетене в косу.

Зазначимо, Бехаті Прінслу почала свою модельну кар’єру в 15 років, коли її помітив скаут з талантів у супермаркеті в Кейптауні. Стала «ангелом» Victoria’s Secret 2009 року, ця співпраця тривала до 2019-го, і вона встигла взяти участь в 12 шоу бренду. «Я не почуваюся знаменитістю. Я просто дівчисько з Намібії, яке любить моду і пригоди», — говорить про себе Бехаті.

Раніше, нагадаємо, відбулося легендарне Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Бехаті Прінслу вийшла на подіум у ніжному образі — мереживному пеньюарі з високим розрізом і легкими повітряними «крилами».

