Оце образ: акторка Рейчел Зеглер з’явилася на публіці в жакеті на голе тіло

Рейчел Зеглер / © Getty Images

Захід проводився в Rough Trade у Ноттінг-Гіллі 1 вересня і був присвячений мюзиклу «Евіта», в якому грає Рейчел Зеглер.

Папараці заскочили дівчину в сірому штанному костюмі від бренду Alex Perry, жакет від якого вона одягла на голе тіло і розстебнула. Вбрання було сміливим і незвичним, а доповнила Рейчел його чорною сумкою від Jimmy Choo та об’ємним укладанням.

Рейчел Зеглер / © Getty Images

У мюзиклі дівчина грає головну роль — Еви Перон, першої леді Аргентини, яка відома своєю благодійною і феміністичною діяльністю.

Під час вистави Рейчел Зеглер залишає сцену і виходить на балкон, де виконує пісню Don’t Cry for Me Argentina безплатно для сотень людей, які зібралися внизу. Глядачі, які заплатили за квитки, всередині театру дивляться виконання в прямому ефірі на екрані.

Рейчел Зеглер у ролі Еви Перон / © Associated Press

Шестихвилинний виступ Зеглер на балконі зробив «Евіту» найпопулярнішою виставою на лондонському Вест-Енді, повідомляє CNN.