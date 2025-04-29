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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
964
Час на прочитання
1 хв

Оце сюрприз: мама і дві сестри Блейк Лайвлі вийшли в світ — який вони мають вигляд

Велика родина зірки прийшла підтримати її.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сім'я Блейк Лайвлі

Сім'я Блейк Лайвлі / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася презентація фільму «Ще одне просте прохання», в якому зіграла акторка Блейк Лайвлі. На захід зірка прийшла у розкішній бірюзовій сукні з оригінальним корсетом та довгим шлейфом. Її сукня була від бренду Tamara Ralph із колекції весна-літо 2025.

Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс / © Associated Press

Однак прийшов підтримати красуню Блейк не лише її чоловік Раян Рейнольдс, а й інші її рідні. На червону доріжку також вийшли дві сестри акторки — Робін та Лорі, а також їхня мама Елейн. Блейк — наймолодша із п’яти дітей у сім’ї. Окрім сестер, у неї є також брати Ерік і Джейсон.

Робін, Елейн і Лорі Лайвлі / © Associated Press

Робін, Елейн і Лорі Лайвлі / © Associated Press

Всі вони позували обійнявшись і можна помітити, що у сестер акторки, як і в її мами, розкішне волосся, а також усі вони дуже схожі. Вся родина Блейк працює у сфері розваг: знімаються у кіно, серіалах та регулярно з’являються на телебаченні.

Сім’я Блейк Лайвлі / © Associated Press

Сім’я Блейк Лайвлі / © Associated Press

Хоча своїх дочок Блейк ще поки не бере на подібні прем’єри, але її племінниця Кейт Джонсон — дочка її сестри Робін — прийшла підтримати тітку.

Робін Лайвлі її дочка Кейт і чоловік Барт Джонсон / © Associated Press

Робін Лайвлі її дочка Кейт і чоловік Барт Джонсон / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
964
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