Оце сюрприз: мама і дві сестри Блейк Лайвлі вийшли в світ — який вони мають вигляд

Сім'я Блейк Лайвлі / © Associated Press

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У Нью-Йорку відбулася презентація фільму «Ще одне просте прохання», в якому зіграла акторка Блейк Лайвлі. На захід зірка прийшла у розкішній бірюзовій сукні з оригінальним корсетом та довгим шлейфом. Її сукня була від бренду Tamara Ralph із колекції весна-літо 2025.

Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс / © Associated Press

Однак прийшов підтримати красуню Блейк не лише її чоловік Раян Рейнольдс, а й інші її рідні. На червону доріжку також вийшли дві сестри акторки — Робін та Лорі, а також їхня мама Елейн. Блейк — наймолодша із п’яти дітей у сім’ї. Окрім сестер, у неї є також брати Ерік і Джейсон.

Робін, Елейн і Лорі Лайвлі / © Associated Press

Всі вони позували обійнявшись і можна помітити, що у сестер акторки, як і в її мами, розкішне волосся, а також усі вони дуже схожі. Вся родина Блейк працює у сфері розваг: знімаються у кіно, серіалах та регулярно з’являються на телебаченні.

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Сім’я Блейк Лайвлі / © Associated Press

Хоча своїх дочок Блейк ще поки не бере на подібні прем’єри, але її племінниця Кейт Джонсон — дочка її сестри Робін — прийшла підтримати тітку.

Робін Лайвлі її дочка Кейт і чоловік Барт Джонсон / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Getty Images Блейк Лайвлі / © Associated Press