Шоу-бізнес
32
Оце сюрприз: супермодель Гайді Клум з'явиться у фільмі "Диявол носить Prada 2"

Відома модель і телеведуча з'явиться в культовому фільмі.

Гайді Клум / © Getty Images

У Нью-Йорку в самому розпалі знімання другої частини фільму «Диявол носить Prada». Він вийде в прокат через 20 років після того, як була показана перша його частина — навесні 2026 року.

Попри те, що деталі сюжету не розкриваються, папараці вже прочинили завісу своїми свіжими фото. Так, стало відомо, що в майбутньому фільмі з’явиться акторка Сімон Ешлі з «Бріджертонів», а також німецька супермодель Гайді Клум. Останню помітили в Нью-Йорку у двох убраннях. Перший образ зірки містив стриманий чорний костюм та лаконічну білу сорочку, які вона доповнила чорними лоферами від Christian Louboutin з текстурної шкіри, великою сумкою та окулярами.

