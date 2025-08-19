Оце сюрприз: супермодель Гайді Клум з'явиться у фільмі "Диявол носить Prada 2"

Гайді Клум / © Getty Images

У Нью-Йорку в самому розпалі знімання другої частини фільму «Диявол носить Prada». Він вийде в прокат через 20 років після того, як була показана перша його частина — навесні 2026 року.

Попри те, що деталі сюжету не розкриваються, папараці вже прочинили завісу своїми свіжими фото. Так, стало відомо, що в майбутньому фільмі з’явиться акторка Сімон Ешлі з «Бріджертонів», а також німецька супермодель Гайді Клум. Останню помітили в Нью-Йорку у двох убраннях. Перший образ зірки містив стриманий чорний костюм та лаконічну білу сорочку, які вона доповнила чорними лоферами від Christian Louboutin з текстурної шкіри, великою сумкою та окулярами.

Другий образ моделі — розкішна фіолетова сукня з гарним фігурним декольте. Ймовірно, саме в цьому образі Гайді з’явиться у фільмі. Це вбрання доповнили прикраси, зачіска та окуляри. Вибивалися з образу тільки чорні лофери, але найімовірніше, вона просто не встигла їх зняти.

Також раніше під приціл фотографів потрапила і головна зірка фільму — акторка Енн Гетевей. Її помітили разом з Емілі Блант. Акторки, судячи з кадрів, зустрілися в кафе.