Оце сукня: Кейт Волш прийшла майже голою на модний показ у Парижі

Кейт Волш / © Getty Images

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Акторка Кейт Волш, зірка серіалів «Анатомія Грей» та «Емілі в Парижі», затьмарила всіх, з’явившись на показі дизайнера Стефана Роллана у сукні, яка стала сенсацією.

Волш обрала скульптурну сукню відтінку айворі, дизайн, якої мав ефектний розріз, що тягнувся від високого коміра до самих стегон, відкриваючи майже всю передню частину її тіла — декольте та стегна. Також сукню вона носила з оригінальним жакетом із короткими рукавами, високою горловиною та об’ємними аплікаціями. Яскравими акцентами образу акторки стали коштовності — браслет і каблучка з величезним синім камінням. Волосся було гладко зачесане назад в елегантний пучок, що надало образу вишуканості.

Кейт Волш / © Getty Images

Проте сукні такого стилю акторка вибирає не вперше. Раніше неодноразово Кейт одягала вбрання із подібними великими прозорими вставками. Пропонуємо подивитися на деякі із суконь, які вона обирала раніше.

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Кейт Волш / © Getty Images

Кейт Волш / © Associated Press