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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
701
Час на прочитання
1 хв

Оце сукня: Кейт Волш прийшла майже голою на модний показ у Парижі

Це був сміливий вибір, і Кейт отримала багато компліментів від колег та шанувальників.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Волш

Кейт Волш / © Getty Images

Акторка Кейт Волш, зірка серіалів «Анатомія Грей» та «Емілі в Парижі», затьмарила всіх, з’явившись на показі дизайнера Стефана Роллана у сукні, яка стала сенсацією.

Волш обрала скульптурну сукню відтінку айворі, дизайн, якої мав ефектний розріз, що тягнувся від високого коміра до самих стегон, відкриваючи майже всю передню частину її тіла — декольте та стегна. Також сукню вона носила з оригінальним жакетом із короткими рукавами, високою горловиною та об’ємними аплікаціями. Яскравими акцентами образу акторки стали коштовності — браслет і каблучка з величезним синім камінням. Волосся було гладко зачесане назад в елегантний пучок, що надало образу вишуканості.

Кейт Волш / © Getty Images

Кейт Волш / © Getty Images

Проте сукні такого стилю акторка вибирає не вперше. Раніше неодноразово Кейт одягала вбрання із подібними великими прозорими вставками. Пропонуємо подивитися на деякі із суконь, які вона обирала раніше.

Кейт Волш / © Getty Images

Кейт Волш / © Getty Images

Кейт Волш / © Associated Press

Кейт Волш / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
701
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