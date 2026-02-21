- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 2 хв
Оце так колаборація: KOLA і YAKTAK зачарували музичною новинкою до романтичного фентезі
Популярні артисти об’єдналися, щоб потішити прихильників композицією до фільму «Мавка. Справжній міф».
KOLA та YAKTAK презентували нову магічну пісню «На беззвучний», яка стала офіційним саундтреком до романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф».
Над створенням пісні працювала зіркова команда, а саму ідею дуету запропонували продюсерки стрічки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва. Композиція народилася як відображення внутрішнього світу героїв — ніжного і чуттєвого бажання бути разом та цінувати кожен момент.
«Ми написали цю пісню про важливість бути в моменті. „Беззвучний режим“ — це метафора внутрішнього спокою, коли весь світ замовкає, а залишаються лише двоє. У фільмі є моменти, які дуже резонують із цим відчуттям, адже життя — це радість, яку треба вміти відчути тут і зараз», — поділився YAKTAK.
Одночасно з треком вийшов кліп, який зняла режисерка Катерина Царик. Відео стилізоване під затишний процес створення музики в студії. Глядач ніби потрапляє за лаштунки творчості, де бачить реальні деталі «бекстейджу». Поєднання сучасного вайбу та містичних візуальних елементів створює відчуття, що магія фільму проникає в нашу реальність.
Самі артисти з’являються в «трушних» образах, а головним акцентом кліпу стала зміна кольору очей артистів — пряма відсилка до міфічної природи Мавки.
«Мені була дуже близька ця ідея — бути собою в кадрі, без вигаданих масок. А зміна очей — це символ того, що в кожному з нас живе часточка магії. У нас вийшла дуже тепла та „трушна“ історія про те, як важливо вдихнути спокій у легені», — прокоментувала співачка.
Нагадаємо, вже 22 лютого KOLA та YAKTAK виконають цей саундтрек наживо у супроводі оркестру на грандіозній прем’єрі у Палаці «Україна», а з 1 березня стрічка «Мавка. Справжній міф» стартує у національному прокаті.