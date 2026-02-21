Оце так колаборація: KOLA і YAKTAK зачарували музичною новинкою до романтичного фентезі

YAKTAK і KOLA

Реклама

KOLA та YAKTAK презентували нову магічну пісню «На беззвучний», яка стала офіційним саундтреком до романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф».

Над створенням пісні працювала зіркова команда, а саму ідею дуету запропонували продюсерки стрічки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва. Композиція народилася як відображення внутрішнього світу героїв — ніжного і чуттєвого бажання бути разом та цінувати кожен момент.

YAKTAK і KOLA

«Ми написали цю пісню про важливість бути в моменті. „Беззвучний режим“ — це метафора внутрішнього спокою, коли весь світ замовкає, а залишаються лише двоє. У фільмі є моменти, які дуже резонують із цим відчуттям, адже життя — це радість, яку треба вміти відчути тут і зараз», — поділився YAKTAK.

Реклама

KOLA і YAKTAK

Одночасно з треком вийшов кліп, який зняла режисерка Катерина Царик. Відео стилізоване під затишний процес створення музики в студії. Глядач ніби потрапляє за лаштунки творчості, де бачить реальні деталі «бекстейджу». Поєднання сучасного вайбу та містичних візуальних елементів створює відчуття, що магія фільму проникає в нашу реальність.

YAKTAK і KOLA

Самі артисти з’являються в «трушних» образах, а головним акцентом кліпу стала зміна кольору очей артистів — пряма відсилка до міфічної природи Мавки.

«Мені була дуже близька ця ідея — бути собою в кадрі, без вигаданих масок. А зміна очей — це символ того, що в кожному з нас живе часточка магії. У нас вийшла дуже тепла та „трушна“ історія про те, як важливо вдихнути спокій у легені», — прокоментувала співачка.

Нагадаємо, вже 22 лютого KOLA та YAKTAK виконають цей саундтрек наживо у супроводі оркестру на грандіозній прем’єрі у Палаці «Україна», а з 1 березня стрічка «Мавка. Справжній міф» стартує у національному прокаті.