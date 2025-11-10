- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 591
- Час на прочитання
- 1 хв
Оце так лук: Кетрін Зета-Джонс знову довела, що гламур і елегантність не знають віку
Акторка як ніхто інший вміє демонструвати свою красу. Цього разу вона перевершила всі очікування.
56-річна Кетрін Зета-Джонс відвідала захід у Лос-Анджелесі, який проводився на честь серіалу «Венздей». Своєю появою на червоній доріжці зірка продемонструвала приголомшливу зовнішність і вкотре довела, що вік — це лише цифра, яка не має нічого спільного з реальністю.
Кетрін сяяла перед фотографами в чорній мінісукні від бренду De La Vali, яка була повністю виконана з мереживної тканини. У цьому вбранні вона мала настільки ефектний вигляд, що просто прикувала увагу публіки.
У сукні були довгі розкльошені рукави, висока горловина і драпування на спідниці. А ось на стегнах сукню акторки прикрашала велика чорна квітка.
Кетрін доповнила її прозорими чорними колготками та елегантними атласними туфлями з гострим носком. Також вона уклала волосся в лаконічні локони і зробила гарний макіяж.
Образ випромінював вишуканість, жіночність і шарм з нотками готики, точнісінько як у її екранної персонажки — Мортіші Аддамс із серіалу. Раніше не менш шикарний лук Кетрін також продемонструвала на червоній доріжці 77-ї церемонії вручення телевізійної премії «Еммі» — вона вийшла в сукні з прозорим верхом.