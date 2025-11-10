ТСН у соціальних мережах

Оце так лук: Кетрін Зета-Джонс знову довела, що гламур і елегантність не знають віку

Акторка як ніхто інший вміє демонструвати свою красу. Цього разу вона перевершила всі очікування.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

56-річна Кетрін Зета-Джонс відвідала захід у Лос-Анджелесі, який проводився на честь серіалу «Венздей». Своєю появою на червоній доріжці зірка продемонструвала приголомшливу зовнішність і вкотре довела, що вік — це лише цифра, яка не має нічого спільного з реальністю.

Кетрін сяяла перед фотографами в чорній мінісукні від бренду De La Vali, яка була повністю виконана з мереживної тканини. У цьому вбранні вона мала настільки ефектний вигляд, що просто прикувала увагу публіки.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

У сукні були довгі розкльошені рукави, висока горловина і драпування на спідниці. А ось на стегнах сукню акторки прикрашала велика чорна квітка.

Кетрін доповнила її прозорими чорними колготками та елегантними атласними туфлями з гострим носком. Також вона уклала волосся в лаконічні локони і зробила гарний макіяж.

Кетрін Зета-Джонс, Дженна Ортега і Луїс Гусман / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс, Дженна Ортега і Луїс Гусман / © Associated Press

Образ випромінював вишуканість, жіночність і шарм з нотками готики, точнісінько як у її екранної персонажки — Мортіші Аддамс із серіалу. Раніше не менш шикарний лук Кетрін також продемонструвала на червоній доріжці 77-ї церемонії вручення телевізійної премії «Еммі» — вона вийшла в сукні з прозорим верхом.

