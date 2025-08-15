Оце так ноги: зірка реаліті у блакитному ромпері і на шпильках вийшла на прогулянку

Оландрія Картен / © Getty Images

Зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрію Картен — потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина мала яскравий вигляд і одразу привертала увагу всіх довкола.

Оландрія була одягнена у блакитний обтислий ромпер із білим коміром, облямівкою і поясом із золотою пряжкою. У цьому вбранні дівчина продемонструвала свої стрункі довгі ноги.

Оландрія Картен / © Getty Images

Аутфіт Картен доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із довгими накладними віями та французький манікюр. Вуха зірка прикрасила золотими сережками, а руки — браслетами.