- Категорія
- Шоу-бізнес
Оце так ноги: зірка реаліті у блакитному ромпері і на шпильках вийшла на прогулянку
Оландрія Картен своїм ефектним виглядом привертала увагу всіх довкола.
Зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрію Картен — потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Дівчина мала яскравий вигляд і одразу привертала увагу всіх довкола.
Оландрія була одягнена у блакитний обтислий ромпер із білим коміром, облямівкою і поясом із золотою пряжкою. У цьому вбранні дівчина продемонструвала свої стрункі довгі ноги.
Аутфіт Картен доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із довгими накладними віями та французький манікюр. Вуха зірка прикрасила золотими сережками, а руки — браслетами.