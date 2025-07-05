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Оце так новина: 50-річна Мел Бі з культового гурту Spice Girls вийшла заміж
Колишня учасниця Spice Girls знайшла своє кохання і знову одягла білу сукню.
5 липня Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж. Її обранцем став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.
Церемонія пари відбулася у Лондоні у соборі Святого Павла.
Попри те, що в січні 2024 року Мелані заявила, що колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розроблятиме дизайн її весільної сукні, до вівтаря вона все ж таки пішла у вбранні від Josephine Scott.
Це була елегантна сукня з драпуваннями на ліфі та животі, яку доповнював верх виконаний з прозорої сітчастої тканини та декоративний перлинами й бісером.
Також наречена взула білі туфлі, одягла красиві коштовності та багатоярусну довгу фату.
Після церемонії відбувся розкішний прийом у готелі Shangri-La, а серед запрошених знаменитостей були Емма Бантон та Кара Делевінь. Три дочки Мел Бі були її подружками нареченої.