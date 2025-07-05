ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
212
Час на прочитання
1 хв

Оце так новина: 50-річна Мел Бі з культового гурту Spice Girls вийшла заміж

Колишня учасниця Spice Girls знайшла своє кохання і знову одягла білу сукню.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мел Бі та Рорі Макфі

Мел Бі та Рорі Макфі / © Getty Images

5 липня Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж. Її обранцем став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.

Церемонія пари відбулася у Лондоні у соборі Святого Павла.

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Попри те, що в січні 2024 року Мелані заявила, що колишня учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розроблятиме дизайн її весільної сукні, до вівтаря вона все ж таки пішла у вбранні від Josephine Scott.

Це була елегантна сукня з драпуваннями на ліфі та животі, яку доповнював верх виконаний з прозорої сітчастої тканини та декоративний перлинами й бісером.

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Також наречена взула білі туфлі, одягла красиві коштовності та багатоярусну довгу фату.

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Після церемонії відбувся розкішний прийом у готелі Shangri-La, а серед запрошених знаменитостей були Емма Бантон та Кара Делевінь. Три дочки Мел Бі були її подружками нареченої.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
212
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie