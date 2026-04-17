ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
726
Час на прочитання
1 хв

Оце так новина: Наталі Портман вагітна втретє

44-річна американська акторка чекає на третю дитину від свого нового бойфренда.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман вагітна втретє. Батьком дитини є її новий бойфренд — 45-річний французький музикант і продюсер Тангі Дестабль, більш відомий під сценічним псевдонімом Tepr.

Цією чудовою новиною акторка ексклюзивно поділилася з Harper’s Bazaar.

«Ми з Тангі вкрай схвильовані. Я дуже вдячна і розумію, що це величезний привілей та справжнє диво», — сказала вона виданню.

Нагадаємо, стосунки між Наталі і Тангі підтвердилися торік у березні після того, як про їхній роман написала французька преса. За рік до цього завершився процес розлучення Портман з її колишнім чоловіком — режисером і хореографом Бенжаменом Мільп’є. Від нього акторка виховує 4-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie