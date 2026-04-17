Оце так новина: Наталі Портман вагітна втретє

Наталі Портман / © Associated Press

Реклама

Наталі Портман вагітна втретє. Батьком дитини є її новий бойфренд — 45-річний французький музикант і продюсер Тангі Дестабль, більш відомий під сценічним псевдонімом Tepr.

Цією чудовою новиною акторка ексклюзивно поділилася з Harper’s Bazaar.

«Ми з Тангі вкрай схвильовані. Я дуже вдячна і розумію, що це величезний привілей та справжнє диво», — сказала вона виданню.

Реклама

Нагадаємо, стосунки між Наталі і Тангі підтвердилися торік у березні після того, як про їхній роман написала французька преса. За рік до цього завершився процес розлучення Портман з її колишнім чоловіком — режисером і хореографом Бенжаменом Мільп’є. Від нього акторка виховує 4-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію.