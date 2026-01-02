- Дата публікації
Оце так новина: учасниця "Холостяка-14" після проєкту виходить заміж
Діані Зотовій зробили пропозицію руки та серця.
Учасниця реалітішоу «Холостяк-14» Діана Зотова в ефірі постшоу «Холостяк. Життя після проєкту» зізналася, що виходить заміж. Їй зробили пропозицію руки і серця, на яку вона відповіла «Так».
«Мені зробили пропозицію. Я заручена», — поділилася Діана.
Нагадаємо, Діана Зотова була єдиною учасницею у проєкті, яка була знайома з головним героєм Тарасом Цимбалюком ще до шоу.
Під час участі у проєкті Діана зізналася Тарасу, що у неї ще залишилися почуття до колишнього хлопця і вона не може його відпустити. Після цього Цимбалюк попрощався з Діаною.