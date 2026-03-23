Оце так образ: акторка Зої Дойч здивувала вибором леопардового принта для червоної доріжки
Акторка підкреслила стрункі ноги короткою сукнею, і це було дуже ефектно.
Акторка Зої Дойч — донька кінозірки Лії Томпсон і режисера Говарда Дойча — з’явилася на кінозаході у США. 31-річна акторка прийшла на захід, присвячений 10-річчю фільму «Кожному своє», у якому вона зіграла.
Одягла Дойч мінісукню вільного крою в ефектний леопардовий принт. Це вбрання було від бренду Khaite, а поєднала вона його з чорним взуттям на підборах від Larroude x Nicolo Beretta.
Ця поява Зої відбулася після того, як волна продемонструвала елегантну чорну сукню від Thom Browne з відкритими плечима на легендарній Vanity Fair Oscar Party.
Сукню на післяоскарівську вечірку вона доповнила розкішним кольє від бренду Boucheron, яке прикрашав величезний камінь.