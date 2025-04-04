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- Шоу-бізнес
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Оце так поява: 71-річний Пірс Броснан вийшов на червону доріжку з дружиною
Вони потішили шанувальників рідкісною появою на публіці.
Актор Пірс Броснан, відомий багатьом за франшизою про агента 007 Джеймса Бонда, вважається одним з найщасливіших голлівудських сім’янинів, адже багато років перебуває у шлюбі з Кілі Шей Сміт. Пара рідко буває на світських тусовках, але прийшла разом підтримати Джорджа Клуні, який зіграв у мюзиклі «Добраніч і удачі». Захід відбувся на Бродвеї у Нью-Йорку.
Кілі Шей Сміт одягла на червону доріжку довгу чорну сукню з мереживом і декольте, яку доповнила накидка з трояндами. Також вона наділа масивні прикраси з діамантами, туфлі на підборах, а в руці тримала гламурний клатч Chanel.
Пірс з’явився в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику. Волосся актора було укладено, а завершували вечірній лук туфлі з тисненням і золотий годинник.
Нагадаємо, що пара познайомилася 1994 року в Мексиці. Вони багато років просто жили разом і одружилися лише 2001-го. У них двоє синів — Ділан і Періс. Броснан неодноразово заявляв в інтерв’ю, що Кілі — його полярна зірка, оскільки вона врятувала його від депресії після втрати першої дружини Кассандри, яка померла від раку.