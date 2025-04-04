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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
695
Час на прочитання
1 хв

Оце так поява: 71-річний Пірс Броснан вийшов на червону доріжку з дружиною

Вони потішили шанувальників рідкісною появою на публіці.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кілі Шей Сміт та Пірс Броснан

Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

Актор Пірс Броснан, відомий багатьом за франшизою про агента 007 Джеймса Бонда, вважається одним з найщасливіших голлівудських сім’янинів, адже багато років перебуває у шлюбі з Кілі Шей Сміт. Пара рідко буває на світських тусовках, але прийшла разом підтримати Джорджа Клуні, який зіграв у мюзиклі «Добраніч і удачі». Захід відбувся на Бродвеї у Нью-Йорку.

Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Getty Images

Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Getty Images

Кілі Шей Сміт одягла на червону доріжку довгу чорну сукню з мереживом і декольте, яку доповнила накидка з трояндами. Також вона наділа масивні прикраси з діамантами, туфлі на підборах, а в руці тримала гламурний клатч Chanel.

Пірс з’явився в чорному смокінгу, білій сорочці та краватці-метелику. Волосся актора було укладено, а завершували вечірній лук туфлі з тисненням і золотий годинник.

Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

Кілі Шей Сміт і Пірс Броснан / © Associated Press

Нагадаємо, що пара познайомилася 1994 року в Мексиці. Вони багато років просто жили разом і одружилися лише 2001-го. У них двоє синів — Ділан і Періс. Броснан неодноразово заявляв в інтерв’ю, що Кілі — його полярна зірка, оскільки вона врятувала його від депресії після втрати першої дружини Кассандри, яка померла від раку.

Дата публікації
Кількість переглядів
695
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