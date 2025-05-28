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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Оце так сюрприз: Джастін Тімберлейк одягнув на концерт футболку з фото своєї дружини

Попзірка вирішив зробити сюрприз коханій.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Співак Джастін Тімберлейк взяв участь у музичному фестивалі BottleRock, що відбувався у США. Там він здивував шанувальників оригінальним вбранням — Тімберлейк вийшов на сцену у футболці із фото своєї дружини Джессіки Біл.

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

На футболці була надрукована фотографія початку 00-х років, на якій Джессіка одягнена у білу майку, джинси та сфотографована у півоберта.

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Він поєднав футболку з білими штанами, сорочкою, ланцюжком на шиї та окулярами.

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Перед виступом Джастін презентував футболку дружині, яка, до речі, теж носила футболку із принтом у вигляді фото чоловіка. Реакцію Джессіки ви можете побачити у галереї в його Instagram.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл на вечірці перед церемоній / © Getty Images

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл на вечірці перед церемоній / © Getty Images

Джессіка Біл на кінофестивалі у Новому Орлеані / © Getty Images

Джессіка Біл на кінофестивалі у Новому Орлеані / © Getty Images

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