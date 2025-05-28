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- Шоу-бізнес
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Оце так сюрприз: Джастін Тімберлейк одягнув на концерт футболку з фото своєї дружини
Попзірка вирішив зробити сюрприз коханій.
Співак Джастін Тімберлейк взяв участь у музичному фестивалі BottleRock, що відбувався у США. Там він здивував шанувальників оригінальним вбранням — Тімберлейк вийшов на сцену у футболці із фото своєї дружини Джессіки Біл.
На футболці була надрукована фотографія початку 00-х років, на якій Джессіка одягнена у білу майку, джинси та сфотографована у півоберта.
Він поєднав футболку з білими штанами, сорочкою, ланцюжком на шиї та окулярами.
Перед виступом Джастін презентував футболку дружині, яка, до речі, теж носила футболку із принтом у вигляді фото чоловіка. Реакцію Джессіки ви можете побачити у галереї в його Instagram.