Оце так сюрприз: Джастін Тімберлейк одягнув на концерт футболку з фото своєї дружини

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

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Співак Джастін Тімберлейк взяв участь у музичному фестивалі BottleRock, що відбувався у США. Там він здивував шанувальників оригінальним вбранням — Тімберлейк вийшов на сцену у футболці із фото своєї дружини Джессіки Біл.

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

На футболці була надрукована фотографія початку 00-х років, на якій Джессіка одягнена у білу майку, джинси та сфотографована у півоберта.

Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Він поєднав футболку з білими штанами, сорочкою, ланцюжком на шиї та окулярами.

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Джастін Тімберлейк / © Associated Press

Перед виступом Джастін презентував футболку дружині, яка, до речі, теж носила футболку із принтом у вигляді фото чоловіка. Реакцію Джессіки ви можете побачити у галереї в його Instagram.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Associated Press Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк / © Getty Images Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл на вечірці перед церемоній / © Getty Images Джессіка Біл на кінофестивалі у Новому Орлеані / © Getty Images