- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Оце так скупилася: Періс Гілтон з’явилася з величезною кількістю пакетів після шопінгу
45-річна білявка витратила багато грошей на дорогий шопінг під час Тижня моди в Мілані.
Американська світська левиця Періс Гілтон яскраво й весело провела час у Мілані, де відвідала Тиждень моди. Разом із сестрою Нікі вона сходила на кілька показів, а також пішла на шопінг, під час якого, вочевидь, не могла зупинитися тішити себе новинками.
Зірку сфотографували біля кількох бутиків з величезною кількістю пакетів з придбаннями від Chanel і Gucci. Також вона з радістю позувала на камеру.
Сама Періс також продемонструвала два образи, які повністю складалися з речей від Gucci. Вона наділа перуку з довгим волоссям, зробила яскравий макіяж і наділа діаманти. З зіркою був і її песик породи чихуахуа.
Песика зірка назвала Айконік Прінцес (англ. — Iconic Princess), але скорочено називає просто Айконік. Ця тварина в родині зірки з’явилася нещодавно, і Періс із нею просто нерозлучна, а також публікує багато спільних відео з улюбленицею в соцмережах. Також з цією крихіткою Гілтон потрапила до об’єктивів фотографів, коли прямувала на шоу Келлі Кларксон у Нью-Йорку.