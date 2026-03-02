ТСН у соціальних мережах

Оце так скупилася: Періс Гілтон з’явилася з величезною кількістю пакетів після шопінгу

45-річна білявка витратила багато грошей на дорогий шопінг під час Тижня моди в Мілані.

Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Американська світська левиця Періс Гілтон яскраво й весело провела час у Мілані, де відвідала Тиждень моди. Разом із сестрою Нікі вона сходила на кілька показів, а також пішла на шопінг, під час якого, вочевидь, не могла зупинитися тішити себе новинками.

Зірку сфотографували біля кількох бутиків з величезною кількістю пакетів з придбаннями від Chanel і Gucci. Також вона з радістю позувала на камеру.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Сама Періс також продемонструвала два образи, які повністю складалися з речей від Gucci. Вона наділа перуку з довгим волоссям, зробила яскравий макіяж і наділа діаманти. З зіркою був і її песик породи чихуахуа.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Песика зірка назвала Айконік Прінцес (англ. — Iconic Princess), але скорочено називає просто Айконік. Ця тварина в родині зірки з’явилася нещодавно, і Періс із нею просто нерозлучна, а також публікує багато спільних відео з улюбленицею в соцмережах. Також з цією крихіткою Гілтон потрапила до об’єктивів фотографів, коли прямувала на шоу Келлі Кларксон у Нью-Йорку.

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_5 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

