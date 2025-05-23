Оце так зміни: іспанська зірка Мілена Сміт вперше одягла не романтичну сукню на захід

Мілена Сміт / © Associated Press

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Іспанська акторка Мілена Сміт — буквально королева готичного гламуру, адже кожен її образ — це поєднання сексуальних суконь та яскравої помади. Однак під час своєї появи в Каннах зірка всіх дуже здивувала — вперше за тривалий час вона з’явилася не в готичній сукні, а в романтичній.

Вона одягла розкішну червону сукню від Balenciaga з декольте та дуже високим розрізом на спідниці, який відкривав ноги акторки й татуювання.

Мілена Сміт / © Associated Press

Також сукню прикрашали складки тканини та драпування із пряжкою. Волосся Мілена зібрала в низький хвіст, а її макіяж був легким і без темної помади на губах.

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Мілена Сміт / © Associated Press

Нещодавно Мілена виходила на червону доріжку Малагського кінофестивалю. Тоді вона одягла на захід чорну сукню від бренду Balmain, яка мала асиметричну спідницю, виконану з безлічі рюш. Також вбрання мало довгий шлейф.

Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Getty Images Мілена Сміт / © Associated Press Мілена Сміт / © Associated Press Мілена Сміт / © Associated Press © Associated Press