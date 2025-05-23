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- Шоу-бізнес
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Оце так зміни: іспанська зірка Мілена Сміт вперше одягла не романтичну сукню на захід
Зазвичай вона вибирає зовсім інше вбрання, тому цей образ привернув увагу. В такому луку вона прийшла на вечерю Kering Women in Motion на 78-му міжнародному кінофестивалі в Каннах.
Іспанська акторка Мілена Сміт — буквально королева готичного гламуру, адже кожен її образ — це поєднання сексуальних суконь та яскравої помади. Однак під час своєї появи в Каннах зірка всіх дуже здивувала — вперше за тривалий час вона з’явилася не в готичній сукні, а в романтичній.
Вона одягла розкішну червону сукню від Balenciaga з декольте та дуже високим розрізом на спідниці, який відкривав ноги акторки й татуювання.
Також сукню прикрашали складки тканини та драпування із пряжкою. Волосся Мілена зібрала в низький хвіст, а її макіяж був легким і без темної помади на губах.
Нещодавно Мілена виходила на червону доріжку Малагського кінофестивалю. Тоді вона одягла на захід чорну сукню від бренду Balmain, яка мала асиметричну спідницю, виконану з безлічі рюш. Також вбрання мало довгий шлейф.