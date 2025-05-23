ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Оце так зміни: іспанська зірка Мілена Сміт вперше одягла не романтичну сукню на захід

Зазвичай вона вибирає зовсім інше вбрання, тому цей образ привернув увагу. В такому луку вона прийшла на вечерю Kering Women in Motion на 78-му міжнародному кінофестивалі в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мілена Сміт

Мілена Сміт / © Associated Press

Іспанська акторка Мілена Сміт — буквально королева готичного гламуру, адже кожен її образ — це поєднання сексуальних суконь та яскравої помади. Однак під час своєї появи в Каннах зірка всіх дуже здивувала — вперше за тривалий час вона з’явилася не в готичній сукні, а в романтичній.

Вона одягла розкішну червону сукню від Balenciaga з декольте та дуже високим розрізом на спідниці, який відкривав ноги акторки й татуювання.

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Також сукню прикрашали складки тканини та драпування із пряжкою. Волосся Мілена зібрала в низький хвіст, а її макіяж був легким і без темної помади на губах.

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Нещодавно Мілена виходила на червону доріжку Малагського кінофестивалю. Тоді вона одягла на захід чорну сукню від бренду Balmain, яка мала асиметричну спідницю, виконану з безлічі рюш. Також вбрання мало довгий шлейф.

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Getty Images

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Мілена Сміт / © Associated Press

Милена Смит_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie