Оверсайз-блейзер і модні джинси: Кендалл Дженнер показала, як створити ідеальний багатошаровий лук

Знаменита модель показала, як ідеально поєднувати найпростіші речі, які точно є у кожної в шафі.

Американську модель та одну із сестер Кім Кардашян сфотографували у Лос-Анджелесі, коли вона знімалася для якоїсь програми на вулиці. 26-річна Кендалл була дуже стильною і поєднала в образі кілька трендів: картатий оверсайз блейзер від Sandro, неначе з чоловічого плеча, подовжену сорочку, білу футболку та широкі джинси.

Також з аксесуарів вона обрала невелику сумку, туфлі з квадратним мисом та сонцезахисні окуляри. Образ Кендал вийшов розслабленим, але дуже стильним. Припускаємо, що цієї весни подібні багатошарові луки завоюють серця багатьох дівчат і будуть особливо актуальні для робочих буднів.

Кендал Дженнер / Getty Images

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