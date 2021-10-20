Оверсайз-костюм і сумка Prada: новий streetstyle образ Гейлі Бібер

Дружина Джастіна Бібера, фотомодель і трендсеттерка потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Гейлі Бібер справжня streetstyle-зірка, адже у кожному її виході зібрані головні тренди, які варто додати до свого гардероба. Наприклад, цього тижня модель з'явилася на вулиці в сірому оверсайз костюмі від бренду Han Kjøbenhavn, який поєднала зі смугастою кофтою з довгим рукавом і улюбленими білими кросівками Nike Air Force.

Жодне вбрання дівчини не обходиться без аксесуарів і цього разу вона одягла золотий ланцюжок, сонцезахисні окуляри RAEN Tongue, а от на плечі у неї висіла невелика сумка Prada.

Гейлі Бібер / Getty Images

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