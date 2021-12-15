Озвучили мультфільм: Добриднєва у шкіряній сукні, Горбунов з червоним метеликом

Зірки озвучили головних героїв в анімації.

Зовсім скоро на українські екрани вийде анімаційний мультфільм "Співай 2". Невгамовний Бастер Мун та його друзі вирушають у нову музичну пригоду. Ще більше грандіозних хітів та запальних виступів на новорічні свята для всієї родини.

Разом з анімаційними героями у яскраву мандрівку відправляються українські зірки дубляжу: телеведучий "1+1" Юрій Горбунов, співачка Анна Добриднєва, блогерка Валерія Дідковська і співачка та інфлюенсерка Діана Глостер.

Юрій Горбунов вже вдруге перевтілився у Бастера Муна – коалу з мультфільму "Співай 2". Що у шоу "Голос", що в анімаційній комедії Горбунов є ведучим популярного співочого шоу. Його герой – завзятий, винахідливий, а ще він невиправний оптиміст. За словами Юрія, це найбільша їхня спільна риса.

Юрій Горбунов/Пресслужба

"Мій персонаж надзвичайно добрий та завжди відкритий до нових пригод, що неабияк імпонує мені в ньому. Він до кінця відстоює свою мрію, чим надихає та показує, що навіть коли перед тобою закриваються всі двері, але ти не покидаєш спроби їх відчинити, рано чи пізно все вийде. І хоча у Бастера іноді виникає бажання опустити руки, він знаходить в собі сили та заряджає своєю нестримною енергією інших.

Юрій Горбунов/Пресслужба

Новий проєкт безумовно поповнить колекцію улюблених анімацій, адже піднімає дійсно важливі питання. Меседж картини, що головна цінність – це людські стосунки, а любов завжди перемагає, на мою думку, є дуже правильним. З нетерпінням чекаю на прем’єру та запрошую у кіно всіх-всіх!" – говорить Юрій.

Голосом Анни Добриднєвої знову заговорить нестримна Еш: "Я обожнюю свою героїню і дуже за нею скучила, тому повернення до ролідля мене справжнє свято! Еш пристрасна, емоційна та дуже талановита. Вона – незрівнянна рокерша. А ще в другій частині моя панкушна мала приймає чимало важливих рішень, які змушують багатьох героїв анімації інакше подивитися на світ. Це дуже мені імпонує в ній. Здається, наче ми пройшли цей шлях разом".

Анна Добриднєва/Пресслужба

Анна навіть поділилася історією, яка змусила її плакати під час запису: "У другій частині є момент, коли Еш співає в довгоочікуваному дуеті із Лео Левінсом, якого в оригіналі озвучив соліст гурту U2 – Боно. Ще з юних років я захоплювалася та надихалася його творчістю. Тож, коли Еш і Лео співали на сцені, я наче сама виступала з Боно!"

Анна Добриднєва/Пресслужба

Діана Глостер дебютувала у дубляжі анімації в ролі нової героїні – яскравої Порша. Про свою героїню Діана говорить із захватом: "Коли я познайомилася з нею, то одразу помітила чимало спільних рис між мною та Порша. Як і я, вона енергійна, активна, завжди прагне бути першою. Єдина відмінність, вона в усьому покладається на свого тата, я ж звикла бути повністю самостійною. Ну, очевидно, що Порша я обожнюю найбільше. А ще, мені здається, ми навіть зовні схожі і це так круто!"

Діана Глостер/Пресслужба

Діана Глостер/Пресслужба

Для Валерії Дідковської роль стала першим великим досвідом дубляжу: "Круто бути частиною великого голлівудського проєкту з мільйонною аудиторією прихильників по всьому світу! Для мене це перший глобальний досвід у дубляжі, тому, коли запросила на проби, неабияк хвилювалася, оскільки знала, що голос будуть затверджувати аж в Голлівуді. Моя героїня Нуші багато в чому схожа на мене: вона емоційна, неймовірно позитивна та відкрита до нового. А ще ми обидві не уявляємо життя без танцю. Впевнена, Нуші неабияк вразить кожного та стане новою улюбленицею глядачів".

Валерія Дідковська/Пресслужба

Валерія Дідковська/Пресслужба

У кінотеатрах мультфільм "Співай 2" з 30 грудня.

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