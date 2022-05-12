Пальне знайшли: Катя Осадча повернулася до Києва і показала для чого

Пальне знайшли: Катя Осадча повернулася до Києва і показала для чого

Катя Осадча повернулася до Києва та показала кілька фотографій своїм підписникам в Instagram.

Під час війни Катя Осадча продовжує займатися пошуком зниклих дітей та дорослих за допомогою телеграм-каналу "Пошук зниклих", створеного з її ініціативи.

Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото: Instagram Каті Осадчої

Ведуча приїхала до Києва у справах для того, щоб ця ініціатива вийшла на новий рівень та показала кілька сторіз, які зробила в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Під одним із знімків, де Осадча зображена із чоловіком Юрієм Горбуновим, вона написала, що бензин їм у Києві знайти вдалося, а до Києва вона приїхала, щоб зробити кілька важливих справ.

Катя Осадча з колегами "Сніданку" / Фото: Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

Зокрема ведуча відвідала ефір "Сніданку" з "1+1", де побувала в ролі ведучої та також багато розповідала про проєкт, пов'язаний із пошуком людей, які зникли під час війни.

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