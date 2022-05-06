Паляниця з гербом України: знамениті репери зняли у своєму кліпі український хліб

У новій відеороботі Дрейка і Future показали українську паляницю.
Репери Дрейк і Future випустили кліп на спільну пісню Wait For U. У відеороботі Дрейк постав в образі лицаря, а Future - короля із епохи Середньовіччя. Фото зі знімань Дрейк опублікував у себе в Instagram.
На одному з кадрів на столі перед королем і рицарем серед різних наїдків лежить паляниця із зображенням герба України.
На відео українську паляницю показують кілька разів.
Дія у кліпі розгортається у середньовічний період і розповідає "Казку про отруйного короля". У Future з'являються проблемами у стосунках зі своєю королевою. У цей час у сюжеті з'являється на коні Дрейк і рятує жінку від лиходіїв.
Нагадаємо, українські військові активно використовують слово "паляниця", як пароль, щоб ідентифікувати російських окупантів.
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