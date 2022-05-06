Паляниця з гербом України: знамениті репери зняли у своєму кліпі український хліб

У новій відеороботі Дрейка і Future показали українську паляницю.

Репери Дрейк і Future випустили кліп на спільну пісню Wait For U. У відеороботі Дрейк постав в образі лицаря, а Future - короля із епохи Середньовіччя. Фото зі знімань Дрейк опублікував у себе в Instagram.

На одному з кадрів на столі перед королем і рицарем серед різних наїдків лежить паляниця із зображенням герба України.

Дрейк/Instagram Дрейка

На відео українську паляницю показують кілька разів.

Дія у кліпі розгортається у середньовічний період і розповідає "Казку про отруйного короля". У Future з'являються проблемами у стосунках зі своєю королевою. У цей час у сюжеті з'являється на коні Дрейк і рятує жінку від лиходіїв.

Нагадаємо, українські військові активно використовують слово "паляниця", як пароль, щоб ідентифікувати російських окупантів.

Читайте також: