Памела Андерсон показала, як доглядає за трояндами у своєму саду

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

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58-річна Памела Андерсон за останні роки кардинально змінила свій спосіб життя. Зірка відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському містечку Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості. На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город, де вирощує овочі, ароматну зелень, ягоди та квіти.

У своєму Instagram Памела опублікувала відео, в якому вона показала, як доглядає за трояндами в саду.

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Памела Андерсон обрізає троянди у своєму саду / © Instagram Памели Андерсон

У опублікованому відео зірка в темно-синьому кардигані, білій спідниці та кепці акуратно підстригає трояндові кущі. «Це був чудовий день», — написала акторка.

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Андерсон із задоволенням проводить час серед рослин і доглядає за своїм садом, який, судячи з кадрів, став одним із її улюблених місць для відпочинку та творчості.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон

Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон продемонструвала врожай зі свого городу — вона зібрала малину та нарізала троянди.

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