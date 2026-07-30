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- Шоу-бізнес
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Памела Андерсон показала, як доглядає за трояндами у своєму саду
Зірка продовжує ділитися кадрами зі свого життя далеко від звичного голлівудського гламуру.
58-річна Памела Андерсон за останні роки кардинально змінила свій спосіб життя. Зірка відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському містечку Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості. На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город, де вирощує овочі, ароматну зелень, ягоди та квіти.
У своєму Instagram Памела опублікувала відео, в якому вона показала, як доглядає за трояндами в саду.
У опублікованому відео зірка в темно-синьому кардигані, білій спідниці та кепці акуратно підстригає трояндові кущі. «Це був чудовий день», — написала акторка.
Андерсон із задоволенням проводить час серед рослин і доглядає за своїм садом, який, судячи з кадрів, став одним із її улюблених місць для відпочинку та творчості.
Нагадаємо, що раніше Памела Андерсон продемонструвала врожай зі свого городу — вона зібрала малину та нарізала троянди.