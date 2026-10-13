Памела Андерсон показала свій осінній сад і похизувалася врожаєм

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Реклама

59-річна Памела Андерсон опублікувала нове відео зі свого саду, показавши, як проводить осінні дні подалі від світських заходів. Акторка продемонструвала урожай овочів, який виростила власноруч, і розповіла про сезонні роботи на ділянці.

У відео Памела збирає моркву, помідори та солодкий перець, а також показує фізаліс і зелень.

Реклама

Врожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Врожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Андерсон зізналася, що особливо любить зустрічати світанок у саду. Вона також зазначила, що настав час поступово прибирати ділянку та готувати її до холодної пори року. Озброївшись садовими рукавичками та секатором, зірка взялася до роботи.

Реклама

Сад Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Шанувальники високо оцінили відео акторки та відмітили, що їй вдається знаходити задоволення у простих повсякденних справах. Багато хто також звернув увагу на чарівну атмосферу її саду.

Останніми роками Памела дедалі частіше розповідає про свою любов до природи, садівництва та спокійного життя поза межами Голлівуду. Для акторки робота з землею стала одним з улюблених занять, що дозволяє відволіктися від професійних проєктів і проводити більше часу на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон порушила своє правило й несподівано повернулася до яскравого макіяжу.

Новини партнерів