Памела Андерсон похизувалась врожаєм і провела екскурсію своїм городом

Памела Андерсон / © Associated Press

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58-річна Памела Андерсон за останні роки кардинально змінила свій спосіб життя. Зірка відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському містечку Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості.

На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город, де вирощує овочі, ароматну зелень, ягоди та квіти. Робота в саду стала для неї не просто захопленням, а частиною повсякденного життя. Андерсон зізнається, що саме близькість до природи, турбота про рослини та розмірений ритм допомагають їй зберігати внутрішню гармонію та насолоджуватися простими моментами.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

У своєму Instagram Памела опублікувала відеоекскурсію городом та похизувалась врожаєм зі своїх грядок.

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На початку відео акторка звертається до підписників зі словами: «Подивіться, що росте в моєму саду», а потім показує доглянуті грядки, пишні клумби з квітами, високі соняшники, арки, теплицю та затишну зону відпочинку серед зелені.

І показала, що нового зібрала на городі.

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем провів екскурсію своїм городом — щоб показати, що у нього там росте.

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