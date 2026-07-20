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- Шоу-бізнес
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Памела Андерсон похизувалась врожаєм і провела екскурсію своїм городом
Останнім часом дедалі більше знаменитостей облаштовують городи та займаються садівництвом, і зірка серіалу «Рятувальники Малібу» — не виняток.
58-річна Памела Андерсон за останні роки кардинально змінила свій спосіб життя. Зірка відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському містечку Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості.
На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город, де вирощує овочі, ароматну зелень, ягоди та квіти. Робота в саду стала для неї не просто захопленням, а частиною повсякденного життя. Андерсон зізнається, що саме близькість до природи, турбота про рослини та розмірений ритм допомагають їй зберігати внутрішню гармонію та насолоджуватися простими моментами.
У своєму Instagram Памела опублікувала відеоекскурсію городом та похизувалась врожаєм зі своїх грядок.
На початку відео акторка звертається до підписників зі словами: «Подивіться, що росте в моєму саду», а потім показує доглянуті грядки, пишні клумби з квітами, високі соняшники, арки, теплицю та затишну зону відпочинку серед зелені.
І показала, що нового зібрала на городі.
Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем провів екскурсію своїм городом — щоб показати, що у нього там росте.