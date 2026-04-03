Памела Андерсон похизувалася букетом із власного городу

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

58-річна американська акторка та модель Памела Андерсон останніми роками обрала більш спокійний та усвідомлений спосіб життя. Вона повернулася до рідного будинку своєї бабусі, що розташований у невеликому місті Лейдісміт, де облаштувала затишний простір подалі від метушні.

На прилеглій ділянці акторка розбила екологічний город, де вирощує овочі, зелень і квіти, приділяючи особливу увагу натуральності та гармонії з природою. Такий спосіб життя, за її словами, допомагає їй відчувати внутрішній баланс і насолоджуватися простими речами.

У своєму Instagram вона показала букет нарцисів, який зібрала у себе на городі. «У мене в саду тисячі нарцисів, а вчора ввечері було вітряно і дощить… люблю збирати зламані або ті, що впали, нарциси та складати їх у велику вазу… таким чином, вони отримують ще один шанс бути коханими… у мене вдома. Тож не зважайте на бруд та недоліки… мені здається, так вони навіть красивіші», — написала Памела, чим зворушила своїх шанувальників.

Памела Андерсон зібрала букет нарцисів у себе на городі / © Instagram Памели Андерсон

Зазначимо, останнім часом дедалі більша кількість селебріті розбивають свої городи і займаються садівництвом. Раніше донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — хизувалась врожаєм зі своєї ділянки.