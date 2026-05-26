- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 1 хв
Памела Андерсон похизувалася врожаєм зі свого городу
Останнім часом все більше селебріті розбивають городи і займаються садівництвом.
58-річна Памела Андерсон останніми роками зробила вибір на користь тихішого і відокремленого життя, намагаючись триматися подалі від галасливої публічності. Акторка повернулася до будинку своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила затишну атмосферу, сповнену спокоєм і близькістю до природи.
Біля будинку зірка розбила екологічний город, в якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела приділяє особливу увагу натуральності та турботі про навколишнє середовище, знаходячи задоволення в простих повсякденних заняттях і роботі на землі.
Андерсон неодноразово зазначала, що саме такий розмірений спосіб життя допомагає їй відчувати гармонію, зберігати душевну рівновагу і цінувати прості радощі кожного дня.
Так, у своєму Instagram Памела показала підписникам урожай, який їй вдалося виростити на власній ділянці. На опублікованих фото акторка продемонструвала кошик зі свіжими овочами — серед них можна помітити декілька сортів редиски різних відтінків і розмірів.
Взагалі, город зірки має дуже акуратний і доглянутий вигляд.
Раніше, нагадаємо, своїм урожаєм похвалився ще один зоряний городник — 51-річний екс-футболіст Девід Бекхем. Ось, що у нього виросло.