ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

Памела Андерсон похизувалася врожаєм зі свого городу

Останнім часом все більше селебріті розбивають городи і займаються садівництвом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Памела Андерсон

Памела Андерсон

58-річна Памела Андерсон останніми роками зробила вибір на користь тихішого і відокремленого життя, намагаючись триматися подалі від галасливої публічності. Акторка повернулася до будинку своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила затишну атмосферу, сповнену спокоєм і близькістю до природи.

Біля будинку зірка розбила екологічний город, в якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела приділяє особливу увагу натуральності та турботі про навколишнє середовище, знаходячи задоволення в простих повсякденних заняттях і роботі на землі.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Андерсон неодноразово зазначала, що саме такий розмірений спосіб життя допомагає їй відчувати гармонію, зберігати душевну рівновагу і цінувати прості радощі кожного дня.

Так, у своєму Instagram Памела показала підписникам урожай, який їй вдалося виростити на власній ділянці. На опублікованих фото акторка продемонструвала кошик зі свіжими овочами — серед них можна помітити декілька сортів редиски різних відтінків і розмірів.

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Урожай з городу Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Взагалі, город зірки має дуже акуратний і доглянутий вигляд.

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Раніше, нагадаємо, своїм урожаєм похвалився ще один зоряний городник — 51-річний екс-футболіст Девід Бекхем. Ось, що у нього виросло.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie