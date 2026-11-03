Памела Андерсон повернулась до макіяжу: акторка вийшла в світ у вишуканій сукні і з нафарбованими губами

Памела Андерсон / © Associated Press

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59-річна Памела Андерсон вийшла до фотографів під час церемонії CFDA Fashion Awards 2026 у Нью-Йорку. Вона з’явилася в чорній сукні з пір’ям і з платиново-білявим волоссям, а ще більше гламуру образу додала яскрава помада.

Памела Андерсон / © Associated Press

Макіяж на обличчі зірки — незвичне явище, адже протягом тривалого часу вона відмовлялася від нього. Однак для цього образу Андерсон вирішила все ж додати трохи кольору, тому нафарбувала губи блиском з бордовим відтінком і нафарбувала очі тушшю та блискучими тінями.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон обрала елегантну та водночас вишукану сукню з коміром-галтером і оздобленою пір’ям лінією декольте від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2027. Взула акторка чорні туфлі з пір’яним декором, взяла білу атласну сумочку з чорним горошком і зробила акцент на яскравому червоному манікюрі.

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Також зірка серіалу «Рятувальники Малібу» зачесала платиново-біляве волосся назад, відкривши обличчя, а об’єму зачісці додали розкішні класичні локони.

Памела Андерсон / © Associated Press

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