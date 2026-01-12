Памела Андерсон повернулась до улюбленого кольору волосся і вийшла у світ не в сукні

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Зірка серіалу 90-х «Рятувальники Малібу», модель та підприємиця Памела Андерсон вкотре довела, чому вона незамінна фігура на будь-якій червоній доріжці. Акторка прийшла на 83-тю церемонію «Золотий глобус» у білосніжному образі від Ferragamo.

Лук Андерсон включав лаконічну сорочку без ґудзиків, з довгими рукавами та ефектом пом’ятості, а також довгу спідницю прямого фасону. Речі хоч і були білими, але відрізнялись на буквально на кілька тонів відтінком, що стало цікавим стилістичним рішенням.

Памела Андерсон / © Associated Press

Гламуру її образу додали вишукані прикраси з камінням та класична висока зачіска. Також Памела повернулась до свого улюбленого платинового відтінку волосся, адже 2025 року часто експерементувала зі стилем і навіть зробила каскадну зачіску та фарбування у медових тонах.

Реклама

Що стосується макіяжу, то він знову був практично відсутній на обличчі Памели, однак її шкіра була дуже доглянутою і сяяла свіжістю.

Памела Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, що однією із перших зірок, хто носив сорочку і спідницю на світському заході, була акторка Шерон Стоун. 1998 року вона з’вилася у такому ансамблі на церемонії вручення «Оскар» і назавжди змінила світ моди та червоних доріжок.