Памела Андерсон продемонструвала елегантний образ у лавандових тонах у Венеції

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон повністю змінила те, як вона презентує себе публіці в останні роки. Вона зовсім відмовилась від образу ефектної білявки і тепер все частіше звертається до природного вигляду та з’являється на червоній доріжці без макіяжу від 2024 року.

Колишня зірка серіалу «Рятувальники Малібу» також змінила свій стиль одягу і замість провокаційних та яскравих поєднань вона все частіше обирає елегантні речі та простіші крої, що підкреслюють її вишуканість. Саме таку сукню Андерсон обрала для червоної доріжки Венеційського кінофестивалю.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Акторка постала перед фотографами у лавандовому ансамблі з широкою блузкою і довгою спідницею. Доповнили її лук окуляри у роговій оправі та яскраві гостроносі туфлі у принт, які стали акцентом цього образу зірки.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Також у межах кінофестивалю Андерсон відвідала одну з найважливіших благодійних подій року — престижну галавечерю amfAR. На заході в готелі Hilton Molino Stucky акторка отримала нагороду Award of Courage за свою багаторічну активістську та гуманітарну діяльність у боротьбі зі СНІДом.

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