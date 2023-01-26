Памела Андерсон прокоментувала серіал "Пем і Томмі" про її резонансне секс-відео

Голлівудська суперзірка та секс-бомба 90-х Памела Андерсон вперше за тривалий час з'явилася на публіці, щоб дати інтерв'ю Говарду Стерну та прокоментувати мінісеріал Hulu "Пем і Томмі", який розповідає про крадіжку її з ексчоловіком Тіммі Лі скандального секс-відео.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Акторка розповіла, що відчуває відразу до цього шоу, оскільки з нею не зв'язувалися перед його зніманням, і тим паче не просили дозволу на екранізацію цього скандального розділу її життя.

Також Памела зазначила, що сама серіал не дивилася і робити цього не збирається, але про те, що там було, їй розповіли друзі, які сказали їй, що їх із колишнім чоловіком актори Лілі Джеймс та Себастіан Стен зобразили не точно. Зірка "Рятувальників Малібу" ще сказала Стерну, що хоч і дуже ображена, але не зв'язувалася з творцями мінісеріалу після його виходу з претензіями, оскільки не хоче знову ворушити минуле.

"Я пам'ятаю, як побачила цю рекламу "Пем та Томмі" і подумала: "Що? Мені ніхто не телефонував, я ще жива, мене ніхто не питав, я тут ні до чого". Я відчувала себе трохи спантеличеною цим. Я не думаю, що вони зобразили Томмі або мене дуже точно. Я не бачила цього, але чула від людей, що це дуже поверхневе уявлення про нас. Я хотіла б, щоб вони зателефонували".

Нагадаємо, що торік у лютому стримінговий сервіс Hulu випустив мінісеріал, який розповідає історію акторки й моделі Памели Андерсон та її тодішнього чоловіка рокера з гурту Mötley Crüe Томмі Лі і те, як у пари з дому вкрали їхнє секс-відео. Касета стала резонансною, було виготовлено безліч копій, які продавалися на чорному ринку. Як результат, історія вплинула на особисте життя пари та кар'єру Памели.

Хоч Андерсон і сказала в інтерв'ю Стерну, що не хоче розбирань з творцями серіалу, але вона вирішила все ж відповісти на вихід серіалу, але лаконічніше - випустити документальний фільм про себе, де покаже історію сходження до слави, романів і правду про те горезвісне відео.

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