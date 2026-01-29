- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 340
- Час на прочитання
- 1 хв
Памела Андерсон у куртці і джинсах потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Джерсі
Акторка бере участь у зніманнях нової стрічки.
Папараці заскочили Памелу Андерсон на знімальному майданчику драматичного фільму Somedays у Вестфілді, штат Нью-Джерсі. Вона в повсякденному образі спілкувалася зі своїм колегою зі стрічки Біллі Бобом.
Акторка була одягнена у світло-блакитну куртку з капюшоном, синій светр із високою горловиною і сині джинси. Вбрання зірка скомбінувала з бежевими ботильйнами.
У Памели було укладання з локонами та чубчиком і макіяж з нафарбованими віями, з яким останнім часом її рідко можна побачити.
Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла в світ у трендовому пальті.