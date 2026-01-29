Памела Андерсон у куртці і джинсах потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Джерсі

Памела Андерсон / © Getty Images

Реклама

Папараці заскочили Памелу Андерсон на знімальному майданчику драматичного фільму Somedays у Вестфілді, штат Нью-Джерсі. Вона в повсякденному образі спілкувалася зі своїм колегою зі стрічки Біллі Бобом.

Біллі Боб і Памела Андерсон / © Getty Images

Акторка була одягнена у світло-блакитну куртку з капюшоном, синій светр із високою горловиною і сині джинси. Вбрання зірка скомбінувала з бежевими ботильйнами.

У Памели було укладання з локонами та чубчиком і макіяж з нафарбованими віями, з яким останнім часом її рідко можна побачити.

Реклама

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла в світ у трендовому пальті.