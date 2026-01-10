ТСН у соціальних мережах

Памела Андерсон в екстравагантній сукні-пальті і з гарною зачіскою отримала нагороду

58-річна акторка і модель у гламурному образі total black опинилася у центрі уваги церемонії.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон відвідала церемонію вручення премії WWD Style Awards 2026 у Санта-Моніці, на якій вшановують найвпливовіших постатей індустрії моди і краси. Акторку удостоїли нагороди «Ікона краси», оскільки останнім часом вона постійно експериментує з іміджем.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Знаменитість мала розкішний вигляд. Вона з’явилася в образі у стилі мінімалістичного гламуру. На Пем була чорна екстравагантна сукня-пальто з цікавим галтером, двома рядами ґудзиків, поясом на талії і широкими рукавами.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфіт Андерсон доповнила чорними рукавичками і лакованими туфлями з відкритими носками.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

А ще зірка повернулась до блонду. Вона зробила гарну об’ємну зачіску з локонами і макіяж із ніжно-рожевою помадою. Лук Памела завершила стильними чорними окулярами.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, Памела Андерсон під величезним листом ревеню позувала на своєму городі.

