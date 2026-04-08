Памела Андерсон вийшла у світ з новим укладанням: такою вона ще не була

Памела Андерсон / © Associated Press

Акторка та модель, яка прославилась у 90-х завдяки серіалу «Рятувальники Малібу», відвідала Fashion Trust U.S. Awards — це щорічна премія в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Памела Андерсон / © Associated Press

На захід Памела одяглася доволі скромно, адже обрала лаконічну сукні міді з легкої тканини у флористичний принт та з напуском. Рукавів у вбрання не було, а талія підкреслював пояс-зав’язка.

Памела поєднала це пастельно-сріблясте вбрання з класичною невеликою квадратною сумкою від бренду Tory Burch та сріблястими босоножіками на підборах.

Також вже традиційно для себе акторка відмовилась від макіяжу, але водночас поексперементувала із зачіскою — зробила укладання з об’ємом і підкрученим чубчиком.

Памела Андерсон / © Associated Press