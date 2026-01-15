ТСН у соціальних мережах

Памела Андерсон вийшла на публіку у трендовому пальті з вбудованим шарфом

Акторка обрала елегантний образ, головним у якому стало пальто в принт «ялинка» та коричневий колір.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памелу Андерсон сфотографували папараці, коли вона йшла до студії SiriusXM для розмови на подкасті Енді Коена Radio Andy. Одягнена зірка була розкішно і тепло, адже одяглась з голови до ніг у речі Ferragamo з колекції італійського модного дому осінь-зима 2025 року.

Попри те, що останнім часом зірки все частіше віддають перевагу штучному хутру, Памела обрала сіре пальто оверсайз на запах із вбудованим шарфом, який все ще на піку популярності. Свій зимовий образ Памела доповнила теплим шарфом молочного кольору, який легко намотала на голову у стилі Старого Голлівуду.

Памела Андерсом / © Getty Images

Памела Андерсом / © Getty Images

Цей образ акторка доповнила також аксессуарами коричневого кольору, зокрема рукавичками, окулярами, чоботами та сумкою. Поєднанання верхнього одягу та інших деталей мало дуже гармонійний вигляд і вона знову довела, що навіть у морозну погоду можна бути стильною.

Однак попри те, що цей образ зірки був щзимовим, у теплу пору року вона демонструвала теж ансамбль із головним убором, який нагадував минулі епохи.

Памела Андерсом / © Getty Images

Памела Андерсом / © Getty Images

