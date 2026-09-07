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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
1 хв

Памела Андерсон зачарувала Венецію в ефектній помаранчевій сукні

Акторка опинилася в центрі уваги на одній із найгучніших подій Венеційського кінофестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Вже традиційно Венеційський кінофестиваль став місцем проведення однієї з найважливіших благодійних подій — престижної галавечері amfAR. Головною зіркою вечора в готелі Hilton Molino Stucky стала акторка Памела Андерсон, яка отримала нагороду Award of Courage за свою багаторічну активістську та гуманітарну діяльність у боротьбі зі СНІДом.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела на заході привернула увагу ефектним вбранням із сатиновою накидкою та своїм впізнаваним образом без макіяжу. На червоній доріжці вона з’явилася в сатиновій сукні насиченого помаранчевого відтінку і з довгою накидкою.

Сукня була прямого крою з лаконічним декольте і на тонких бретелях. Вбрання підкреслювало силует, а накидка спадала до підлоги об’ємними складками. Доповнила зірка цей образ лише лаконічними сережками з діамантами, білими туфлями на підборах та елегантною зачіскою.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

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