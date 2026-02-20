Панамська модель у корсетній сукні з відвертим декольте відвідала церемонію

Грейсі Бон / © Associated Press

Грейсі Бон відвідала церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro, яка відбулася у Маямі.

На червоній доріжці знаменитість з’явилася в ефектному образі, у якому продемонструвала тонку талію і широкі стегна. На ній була персикова сукня, яка складалася з атласного ліфа з відвертим декольте, корсету, розшитого золотистими стразами і бісером, та спідниці максі з драпуванням.

Образ Грейсі доповнила укладанням з локонами, макіяжем із коричневим контуром на губах, довгим гострим манікюром, золотим ланцюжком із хрестиком і браслетом Cartier.

