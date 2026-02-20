- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Панамська модель у корсетній сукні з відвертим декольте відвідала церемонію
Грейсі Бон у гарному образі вийшла на червону доріжку.
Грейсі Бон відвідала церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro, яка відбулася у Маямі.
На червоній доріжці знаменитість з’явилася в ефектному образі, у якому продемонструвала тонку талію і широкі стегна. На ній була персикова сукня, яка складалася з атласного ліфа з відвертим декольте, корсету, розшитого золотистими стразами і бісером, та спідниці максі з драпуванням.
Образ Грейсі доповнила укладанням з локонами, макіяжем із коричневим контуром на губах, довгим гострим манікюром, золотим ланцюжком із хрестиком і браслетом Cartier.
Нагадаємо, Грейсі Бон у чорному купальнику похизувалася пишним бюстом.