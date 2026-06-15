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- Шоу-бізнес
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Панамська модель у леопардовій мінісукні похизувалася пишними формами
Грейсі Бон продемонструвала спокусливий аутфіт у трендовому анімалістичному принті, який вже кілька сезонів залишається одним із найпопулярніших.
Модель plus-size та інфлюенсерка з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новим цікавим відео в Instagram, на якому вона грайливо танцює.
Знаменитість постала в обтислій мінісукню з леопардовим принтом, яка ідеально підкреслила її пишні форми і татуювання на нозі.
Вбрання на тонких бретелях мало глибоке декольте та приталений крій, що акцентував увагу на фігурі моделі. Образ Грейсі доповнила лаконічними прикрасами — тонким золотистим ланцюжком із підвіскою та браслетом.
Волосся інфлюенсерка розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і довгий манікюр з декором.
Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася пишною п’ятою точкою у леопардових лосинах.