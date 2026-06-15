Панамська модель у леопардовій мінісукні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон

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Модель plus-size та інфлюенсерка з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новим цікавим відео в Instagram, на якому вона грайливо танцює.

Знаменитість постала в обтислій мінісукню з леопардовим принтом, яка ідеально підкреслила її пишні форми і татуювання на нозі.

Грейсі Бон

Вбрання на тонких бретелях мало глибоке декольте та приталений крій, що акцентував увагу на фігурі моделі. Образ Грейсі доповнила лаконічними прикрасами — тонким золотистим ланцюжком із підвіскою та браслетом.

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Волосся інфлюенсерка розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і довгий манікюр з декором.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася пишною п’ятою точкою у леопардових лосинах.

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