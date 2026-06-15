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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Панамська модель у леопардовій мінісукні похизувалася пишними формами

Грейсі Бон продемонструвала спокусливий аутфіт у трендовому анімалістичному принті, який вже кілька сезонів залишається одним із найпопулярніших.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Грейсі Бон

Грейсі Бон

Модель plus-size та інфлюенсерка з Панами Грейсі Бон поділилася в Instagram новим цікавим відео в Instagram, на якому вона грайливо танцює.

Знаменитість постала в обтислій мінісукню з леопардовим принтом, яка ідеально підкреслила її пишні форми і татуювання на нозі.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Вбрання на тонких бретелях мало глибоке декольте та приталений крій, що акцентував увагу на фігурі моделі. Образ Грейсі доповнила лаконічними прикрасами — тонким золотистим ланцюжком із підвіскою та браслетом.

Волосся інфлюенсерка розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і довгий манікюр з декором.

Нагадаємо, минулого разу Грейсі Бон похизувалася пишною п’ятою точкою у леопардових лосинах.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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