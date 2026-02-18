ТСН у соціальних мережах

Панамська модель у шоколадних стрингах продемонструвала величезні сідниці

Грейсі Бон обожнює хизуватися своїми пишними формами.

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram серію нових знімків, зроблених у ванній кімнаті.

Грейсі Бон

Дівчина позувала перед дзеркалом у рожевій вкороченій шубі з екохутра, під якою на ній був шоколадний кроптоп і такого самого кольору стринги.

Грейсі Бон

Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами на стійких підборах. У неї було розпущене волосся, чорні окуляри і косметична маска на обличчі, а також однакові золоті каблучки майже на всіх пальцях.

Грейсі Бон

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої величезні сідниці, розмір яких щоразу приголомшує.

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон показала фото у стильному різнокольоровому бікіні з принтом і чорними зав’язками.

