Панамська модель у шоколадних стрингах продемонструвала величезні сідниці
Грейсі Бон обожнює хизуватися своїми пишними формами.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram серію нових знімків, зроблених у ванній кімнаті.
Дівчина позувала перед дзеркалом у рожевій вкороченій шубі з екохутра, під якою на ній був шоколадний кроптоп і такого самого кольору стринги.
Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами на стійких підборах. У неї було розпущене волосся, чорні окуляри і косметична маска на обличчі, а також однакові золоті каблучки майже на всіх пальцях.
Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої величезні сідниці, розмір яких щоразу приголомшує.
Нагадаємо, Грейсі Бон показала фото у стильному різнокольоровому бікіні з принтом і чорними зав’язками.