Панамська модель у шоколадних стрингах продемонструвала величезні сідниці

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram серію нових знімків, зроблених у ванній кімнаті.

Дівчина позувала перед дзеркалом у рожевій вкороченій шубі з екохутра, під якою на ній був шоколадний кроптоп і такого самого кольору стринги.

Лук вона доповнила чорними шкіряними ботфортами на стійких підборах. У неї було розпущене волосся, чорні окуляри і косметична маска на обличчі, а також однакові золоті каблучки майже на всіх пальцях.

Грейсі з різних ракурсів продемонструвала свої величезні сідниці, розмір яких щоразу приголомшує.

Нагадаємо, Грейсі Бон показала фото у стильному різнокольоровому бікіні з принтом і чорними зав’язками.