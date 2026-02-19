- Дата публікації
Панамська модель в екстремально короткій сукні похизувалася пишною п'ятою точкою
Грейсі Бон показала, що їй подарували на День Валентина.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram романтичну світлину, зроблену у спальні. Вона похизувалася подарунками до Дня закоханих, які отримала від залицяльників.
Дівчина грайливо позувала на ліжку у чорній екстремально короткій сукні, в якій похизувалася пишною п’ятою точкою, і в чорних туфлях на шпильках. У Грейсі було розпущене волосся, насичений макіяж і золоті сережки у вухах.
Біля неї на ліжку лежав букет ніжних квітів, а поряд стояла велика корзина з червоними трояндами і надувна кулька у вигляді червоного серця.
Нагадаємо, Грейсі Бон похизувалася пишними формами у рожевій вкороченій шубі з екохутра, шоколадному кроптопі і стрингах.