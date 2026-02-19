ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
89
1 хв

Панамська модель в екстремально короткій сукні похизувалася пишною п'ятою точкою

Грейсі Бон показала, що їй подарували на День Валентина.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram романтичну світлину, зроблену у спальні. Вона похизувалася подарунками до Дня закоханих, які отримала від залицяльників.

Дівчина грайливо позувала на ліжку у чорній екстремально короткій сукні, в якій похизувалася пишною п’ятою точкою, і в чорних туфлях на шпильках. У Грейсі було розпущене волосся, насичений макіяж і золоті сережки у вухах.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Біля неї на ліжку лежав букет ніжних квітів, а поряд стояла велика корзина з червоними трояндами і надувна кулька у вигляді червоного серця.

Нагадаємо, Грейсі Бон похизувалася пишними формами у рожевій вкороченій шубі з екохутра, шоколадному кроптопі і стрингах.

